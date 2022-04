Diadora retorna ao mercado brasileiro

A Diadora, fornecedora italiana fundada em 1948 e de passagens marcantes no esporte brasileiro, está de volta ao mercado nacional. O Grupo Oscar, varejista com 40 anos de história, anunciou nesta semana um contrato exclusivo de licenciamento e distribuição da marca no Brasil. O contrato garante ao grupo o direito de criar coleções, gerir o marketing, receber coleções europeias e distribuir itens da Diadora.

Segundo Bruno Constantino, Diretor Geral do Grupo Oscar, essa movimentação é estratégica, entendida como um grande diferencial competitivo para 2022, acompanhando a tendência de varejistas administrarem multinacionais, como é o caso da Centauro, que comprou a Nike no Brasil, e da Arezzo, que comprou a Vans.

“Fazia parte da estratégia do grupo administrar uma marca internacional.A Diadora tem uma ótima reputação e deve agregar muito valor ao nosso grupo”, disse Constantino.

Fundada na Província de Treviso, na Itália, como produtora de calçados para montanhas, a Diadora se desenvolveu como um player internacional da moda esportiva e patrocinou grandes equipes da Europa, como Napoli, Roma e seleção italiana.

No Brasil, a marca vestiu Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro e Bahia, entre outros, e fez história como a patrocinadora de ídolos de diversas modalidades, como o tenista Guga Kuerten, o piloto Ayrton Senna e o meia Zico.

A PLACAR, o Grupo Oscar informou que no segundo semestre já serão vendidas chuteiras Diadora produzidas no Brasil. As primeiras importações estão previstas apenas para 2023, após visitas à sede na Itália, e não há no momento nenhuma previsão de que um clube de futebol do país seja patrocinado pela marca.

Neste mês, chegará às lojas a primeira coleção com produtos, com preços que variam de 149,99 reais a 429,99 reais. “Nosso planejamento contempla posicionamento como marca esportiva – teremos produtos para prática de esportes como Training, Running, tênis e Futebol. Além disso, teremos a Linha casual/lifestyle inspirada nas coleções europeias”, afirmou Bruno Constantino. “A partir de 2023 iremos importar a linha internacional da Diadora que terá um posicionamento premium e distribuição altamente segmentada.”