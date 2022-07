De surpresa, streamers revelam camisas da Espanha para a Copa do Mundo

Cada vez mais, marcas e campeonatos têm contado com a colaboração de influenciadores para divulgar seus produtos aos mais variados públicos. Nesta quarta-feira, 20, a Adidas surpreendeu ao conceder a dois famosos streamers da Twitch a honra de revelar as camisas que serão usadas pela seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2022.

David Cánovas Martínez (TheGrefG) e Mário Alonso Gallardo (DjMaRiiO) apareceram vestindo os uniformes titular e reserva em transmissões sobre o game FIFA 23, que será lançado em breve. No Twitter, Gregfg confirmou se tratar do modelo oficial.

“Obrigado a Adidas por nos dar essa oportunidade, a ideia era não dizer nada e ver se as pessoas se dariam conta”, divertiu-se o influenciador, que tem 10 milhões de seguidores em seu canal na Twitch.

Gracias a Adidas por darnos esta oportunidad, la idea era no decir nada y que la gente se diera cuenta jajaja ¿Os molan? 🧐 https://t.co/9UYlIMdB5V — Grefg =) (@TheGrefg) July 20, 2022

Enquanto a camisa 1 mantém o padrão das camisas da Espanha, majoritariamente vermelha e com detalhes em azul e amarelo nas golas e mangas, o uniforme reserva chamou a atenção com um desenho incomum. O modelo é azul celeste, com marcas d’água semelhantes a ondas, com o escudo da federação centralizado.

A Adidas ainda não divulgou fotos dos uniformes em seus canais oficiais. A Espanha integra o Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Costa Rica, Alemanha e Japão.