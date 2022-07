Criticado por novo escudo, clube espanhol de Ronaldo lança uniforme

Depois de causar polêmica com a mudança de escudo, o Valladolid apostou em um uniforme tradicional para a temporada 2022/23, que marca o retorno do clube à elite do Campeonato Espanhol.

Para o lançamento, o clube e a Adidas, fornecedora alemã de material esportivo, chamaram ex-jogadores importantes da história dos Albivioletas como Alberto López Moreno, Chus Landáburu, Sisi e Víctor Fernández para a campanha.

Historia Pucelana en el Museo Nacional de Escultura. pic.twitter.com/nQ8yVUGJPP — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 30, 2022

A nova camisa é listrada nas cores branco e violeta, de um tom de cor exclusivo para o novo uniforme. Já a tipologia será feita por um artista espanhol. Do lado esquerdo, a nova versão do escudo do clube e no canto direito, impresso o logo da patrocinadora.

Presidido por Ronaldo Fenômeno, também dono 80% das ações do clube desde 2018, o clube tenta amenizar a repercussão pelas mudanças do escudo oficial, que deixaram parte dos torcedores insatisfeitos.

Na semana passada, o novo design do escudo fez com que o ex-jogador precisasse enviar uma carta aos torcedores explicando as modificações. “Para criar o novo escudo, respeitamos nossa essência, com um olhar para o passado, inspirado em 1928, mas desenvolvendo uma versão que evolui nosso design, de maneira que nos ajuda a levar o Real Valladolid em direção ao futuro”, garantiu Ronaldo.

