Corinthians lança camisa em alusão aos 40 anos da Democracia Corinthiana

Corinthians e Nike lançaram nesta quinta-feira, 13, a camisa número um para a temporada 2023. Em homenagem aos 40 anos da Democracia Corinthiana, movimento liderado por jogadores como Sócrates, Wladimir e Casagrande, que contestava a estrutura autoritária do clube e da política brasileira. A peça é predominantemente branca, com detalhe vermelho no logo da fornecedora de materiais esportivos.

Divulgada nos perfis oficiais, o lançamento usou Maycon, Yuri Alberto e Guilherme Biro como modelos e escreveu: “40 anos de um movimento que mudou o Corinthians e o Brasil. Enquanto o país sofria com a ditadura militar, uma luz de esperança surgia no Parque São Jorge.”

Democracia é o povo! Democracia é o poder da arquibancada! Democracia é Corinthians!

De acordo com a Nike, os detalhes fazem referência aos anos 1980, período do movimento, e “celebra a filosofia que a torcida do Corinthians fortalece até hoje para conduzir o clube”. O símbolo da Democracia Corinthiana aparece na parte de trás da gola.

A camisa, que custa 299 reais na versão torcedor, já pode ser encontrada nas lojas oficiais do clube e no site da Nike. A camisa número dois, preta com listras brancas, também já foi lançada com homenagens ao mesmo movimento. A versão utilizada pelos jogadores, com patrocínios, ainda não está disponível.