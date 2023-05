Corinthians divulga finalistas de camisa criada por torcedores; confira

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira, 24, os dois finalistas da campanha “Manto do Corinthians”, modelos desenvolvidos pelos próprios torcedores para a quarta camisa do clube em 2023. A votação ocorre de 24 a 27 de maio, até às 23h59, pelo aplicativo Universo SCCP. O resultado será divulgado no dia 28 deste mês.

Criada pela Fiel. Escolhida pelo povo! Nunca antes na história do Corinthians os atletas do futebol profissional usaram um manto desenhado pelo torcedor. Conheça as camisas que venceram mais de mil enviadas para o concurso #MantoDoCorinthians e vote na sua preferida. 👉… pic.twitter.com/0miP6H82bi — Corinthians (@Corinthians) May 24, 2023

“Criada pela Fiel. Escolhida pelo povo”, cita a campanha. “Nunca antes na história do Corinthians os atletas do futebol profissional usaram um manto desenhado pelo torcedor”,

Na primeira fase, em concurso aberto no aplicativo, mais de 2000 artes foram criadas por torcedores. Na segunda, oito destes modelos foram selecionados por uma comissão julgadora e apresentados ao público.

Depois de mais de 100.000 votos em 17 dias, três finalistas foram selecionados para a fase final, sendo um deles retirado do concurso pelo não cumprimento de uma das cláusulas gerais do regulamento.

Os modelos são distintos: um é preto com detalhes listrados em prata e vermelho, desenhada por Kaique Sena, enquanto o outro é predominantemente bege, com detalhes em preto, desenhada por Leonardo Fojo.

No primeiro, a camisa foi inspirada no “sangue corinthiano” que corre pelas veias dos torcedores. “O detalhe em vermelho representa o sangue no olho, garra, vontade, determinação e a luta dentro de campo”, disse Sena.

As camisas podem ser conferidas no detalhe e ao vivo nas Lojas da Rede Poderoso Timão! ⚫️⚪️ Encontre uma loja (https://t.co/iRrm1k6kXQ) e aproveite para votar no Universo SCCP! 👉🏽 https://t.co/tRb67ZQzeZ#VaiCorinthians pic.twitter.com/DDzHos1hUk — Corinthians (@Corinthians) May 24, 2023

Já no segundo desenho, Fojo conta fazer referência ao primeiro uniforme da história do clube, em 1913, e a primeira casa, o campo do Lenheiro, localizado na Rua dos Imigrantes, atual Rua José Paulino, no bairro Bom Retiro, em São Paulo. A camisa reforça o DNA operário dos torcedores.

“Se baseia no primeiro uniforme do clube, em conjunto com a primeira casa, o Lenheiro. Com estas duas informações, surge o aspecto de poeira e a principal inspiração: a garra e a fé dos verdadeiros donos do Sport Club Corinthians Paulista, os trabalhadores, que todos os dias sujam sua camisa em longas jornadas de trabalho”, explicou.

Além das imagens na internet, as camisas confeccionadas pela empresa americana Nike poderão ser vistas, ao vivo, em lojas da Rede Poderoso Timão.