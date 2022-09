A Nike lançou as camisas das seleções que disputarão a próxima edição da Copa do Mundo. Na manhã desta quinta-feira, 15, algumas federações publicaram, oficialmente, mas a fornecedora de material esportivo divulgou um vídeo em que outras peças são reveladas. A empresa produz os uniformes de 13 países, incluindo Brasil, França, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos e Holanda.

Cerca de um mês depois de lançar a camisa do Brasil, sucesso de vendas, e ver o vazamento das de outras seleções, a maioria das peças já podem ser adquiridas e outras imagens circulam nas redes.

As da Coréia do Sul são as únicas ainda exclusivas do Footy Headlines, site especializado em lançamento de uniformes.

Football is Never Done. In fact, it’s just getting started. How will you kick-off your journey? Tap to gear up with national team home and away jerseys. https://t.co/S0awX6UkgI pic.twitter.com/XQXhIdAkI2 — Nike Football (@nikefootball) September 15, 2022

Mais recentemente, Portugal oficializou em suas redes sociais as camisas que utilizarão no Mundial. A titular inovou e conta com duas cores separadas em diagonal: o grená e o verde. Já na reserva, o branco predomina e o principal detalhe fica por conta de uma faixa horizontal na altura do peito.

🇵🇹 #VesteABandeira. Inspirado nas cores da Nação Valente, o equipamento oficial da nossa Seleção já está disponível 👕 @nikefootball 🛒: https://t.co/JkIEKLw6A9 🇵🇹 #WearTheFlag. Inspired by the colors of the Brave Nation, our official kits are now available 👕 #NikeFC pic.twitter.com/yhYsqpejjd — Portugal (@selecaoportugal) September 15, 2022

A atual campeã, França, não viu muitas mudanças em seus novos uniformes. O principal segue com o tradicional azul e o dourado no emblema da seleção e logo da Nike. A segunda camisa é em branco e tem detalhes que remetem ao país.

Les nouveaux maillots sont sortis ! 🔵⚪🔴#FiersdetreBleus — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 15, 2022

Candidata ao título, a Inglaterra inovou no uniforme número 1. Fugindo do tradicional branco por inteiro, as mangas e ombros receberam um azul em degradê. Na números 2, porém, mais tradicionalismo: o vermelho predominante. As camisas viraram assunto nas redes sociais, com diversas críticas à “ousadia”.

OFFICIAL: England’s Home & Away kit for the 2022 World Cup! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌍🏆 pic.twitter.com/M2LEPpn4jx — Barstool Football (@StoolFootball) September 13, 2022

De volta ao Mundial, a Holanda vestirá o laranja, mas com um tom mais brilhante, diferente dos mais “neutros”, que acompanharam a seleção em sua história. A camisa reserva manteve o azul, mas com mais detalhes aparentes em preto, como na gola e manga.

Oranje Pride is Never Done.

Introducing our new 2022 Home & Away Collection! 🧡🇳🇱@nikefootball pic.twitter.com/fjDiP5qgTB — OnsOranje (@OnsOranje) September 15, 2022

Destaque nas críticas, os Estados Unidos também buscaram a inovação. A versão “mandante” em branco traz o escudo da seleção centralizado, o logo da Nike nas mangas e poucos detalhes, como um abaixo da gola e acima do símbolo. Na dois, a organização é igual, mas em azul e manchas mais escuras.

Ready for the big stage. 🇺🇸#USMNT x @nikefootball — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 15, 2022

Austrália, Arábia Saudita, Catar, Canadá, Croácia e Polônia também conheceram recentemente o que vestirão no Mundial.

A Copa do Mundo começa dia 20 de novembro, no duelo entre Catar e Equador, disputado em Al Bayt. A final da competição está marcada para dia 18 de dezembro, em Lusail.

