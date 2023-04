Com Marcelo, Fluminense lança camisa inspirada em título mundial de 1952

Fluminense e Umbro divulgaram nesta terça-feira, 4, a segunda camisa para a temporada 2023. Predominantemente branca, com faixas horizontais grená e verde na altura do peito, o artigo relembra a conquista da Copa Rio de 1952, que completou 70 anos em 2022 e é tratada como um Mundial de Clubes pela equipe carioca.

Na ocasião, o Fluminense sagrou-se campeão no Maracanã ao superar o Corinthians nas finais. Também participaram da disputa o Peñarol (Uruguai), Sporting (Portugal), Austria Viena (Áustria), Grasshoppers (Suíça), Saarbrucken (Alemanha) e Libertad (Paraguai).

A camisa que estará disponível para compra a partir do dia 6 de abril foi lançada com as presenças do lateral-esquerdo Marcelo, do atacante Germán Cano e da zagueira Gislaine Cristina, recém-contratada.

Este é o primeiro lançamento do Tricolor no ano, tendo em vista que a camisa principal será divulgada em maio.

No item, há o slogan “Nosso clube. Nossa origem”. A fornecedora de material esportivo apostou na imagem de Marcelo, que retornou ao Fluminense após fazer história no Real Madrid.

O clube não confirmou a data da estreia da camisa, mas o Fluminense entra em campo ainda nesta semana pela Libertadores. O compromisso do Tricolor acontece na próxima quarta-feira, 5, contra o Sporting Cristal, no Peru.