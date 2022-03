Com leilão de camisas, Vasco arrecada R$ 25 mil para vítimas de Petrópolis

As vítimas da tragédia de Petrópolis receberam um importante auxílio vindo do Vasco da Gama. Camisas usadas e autografadas pelos jogadores cruz-maltinos na vitória sobre o Bangu, no último dia 17, pelo Campeonato Carioca, foram leiloadas em prol dos habitantes que sofreram com as fortes chuvas que caíram na cidade da Região Serrana do Rio. Em ação em parceria com a empresa Play For a Cause, os lances das 11 peças utilizadas pelos titulares somaram 25.568,00 reais, valor que será destinado para a organização comunitária SOS Serra.

Dois dias após a chuva castigar a cidade, o Vasco foi a campo de São Januário com a inscrição “SOS Petrópolis” em sua tradicional camisa preta. A equipe venceu o Bangu por 2 a 0, com gols de Raniel e Nenê, em jogo válido pela sétima rodada do Cariocão. A camisa do capitão do time e autor do segundo gol do triunfo foi a com o maior lance, 5.600,00 reais.

A segunda com maior arrecadação foi a do jovem Gabriel Pec, natural de Petrópolis. A camisa autografada e usada por ele recebeu o lance de 4.080,00 reais. A SOS Serra é uma organização comunitária fundada em abril de 2021 por petropolitanos para apoiar famílias necessitadas da região por meio de doações, atuando intensamente junto aos afetados. Até o momento, foram confirmadas 232 vítimas fatais da tragédia de 2022.