Cantora Rosalía estampará camisa do Barcelona contra o Real Madrid

O Barcelona celebrará uma parceria musical no clássico diante do Real Madrid no próximo dia 19, no Camp Nou, em jogo decisivo para a disputa do título de La Liga. A camisa azul e grená terá estampado o logo do álbum Motomami, sucesso da cantora espanhola Rosalía. A informação foi divulgada pela emissora Rac1.

A ativação faz parte do contrato do Barcelona com a plataforma musical de streaming Spotify, principal patrocinadora do clube. No clássico do primeiro turno, vencido pelo Real Madrid no Bernabéu, o Barça entrou em campo com uma coruja, logo da marca do rapper canadense Drake, estampada na camisa.

Desta vez, Rosalía será a atração promovida pelo Spotify. A cantora catalã de 30 anos é um dos maiores fenômenos da indústria. Seu álbum Motomami recebeu em 2023 o Grammy de melhor album Latino de Rock.

O diário Sport fez uma previsão de como ficará o uniforme do Barcelona, líder de La Liga com 62 pontos, nove a mais que o vice-líder Real Madrid.

🔵🔴 | #FCB 👕 Esta vez, Rosalía será la artista que ocupará la parte frontal de la camiseta del FC Barcelona para el partido contra el Madridhttps://t.co/TvUIzL6dVF — Diario SPORT (@sport) March 7, 2023