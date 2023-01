Camisa do Vasco é eleita a mais bonita do mundo de 2022

Sucesso de vendas e de crítica, o atual terceiro uniforme do Vasco da Gama foi eleito o mais bonito do mundo na temporada de 2022. A peça foi a mais bem votada entre 25 modelos de clubes de todo o planeta em votação realizada pela empresa inglesa Classic Football Shirts. A camisa cruzmaltina é uma homenagem ao estádio de São Januário e às raízes portuguesas do clube.

A coleção, que demorou seis meses para ser finalizada, foi lançada em setembro passado e rapidamente se tornou praticamente unanimidade entre os torcedores vascaínos. A peça na cor bege — ou “off-white” – carrega detalhes em dourado e é revestida predominantemente com elementos que remetem aos azulejos de São Januário. Já o escudo, em 3D, faz homenagem ao brasão da estátua de Vasco da Gama, ao centro da Cruz-Maltina.

Em entrevista a PLACAR, Marcelo Azalim, designer responsável pela criação das camisas, contou que a peça foi elaborada para ser um produto sofisticado, que remetesse à história do clube carioca.

Um dos diferenciais da produção dos uniformes vascaínos é a liberdade criativa dos profissionais. Não é o clube que aprova o desenho da fornecedora de material esportivo italiano Kappa, mas o contrário.

“Nós temos a capacidade de representar esses detalhes que só o vascaíno conhece nos produtos. Sabemos que o que os torcedores mais têm orgulho, além da história, é de São Januário. Nossas raízes fazem parte dessa camisa. É o orgulho vascaíno ali traduzido”, disse Azalim, na entrevista, em setembro.

Na enquete da Classic Football Shirts, também ficaram entre as finalistas as camisas do Corinthians, com inscrição em japonês, em homenagem aos 10 anos da conquista do título mundial, e do Fluminense, com o terceiro uniforme na cor grená.