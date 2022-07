Camisa da paz: América-MG lança uniforme todo branco

Com uma mensagem de paz nos estádios, o América-MG lançou nesta terça-feira, 19, data em que se comemora o Dia Nacional do Futebol, uma camisa na cor branca. O lançamento faz parte de uma campanha em parceria com a agencia de marketing esportivo End to End e a marca de artigos esportivos Volt, que pede o fim da violência no esporte.

O uniforme é majoritariamente branco, com tons de cinza nos patrocinadores e no escudo do clube.

⚪ 19 de julho | Dia Nacional do Futebol ⚪ Dia de transformar nossa camisa em uma bandeira em pedido de Paz. No nosso próximo jogo entraremos em campo com um uniforme especial, pedindo um futebol sem violência e sem pré-conceitos. 🏳 O AMÉRICA TE CONVIDA: VISTA ESSA BANDEIRA! pic.twitter.com/iLQXJbDpUc — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) July 19, 2022

A campanha tem como objetivo principal mostrar que o estádio é um local de diversão, alegria e paz e que o respeito deve prevalecer acima de tudo neste ambiente, onde cenas de violência são cada vez mais frequentes. “É de extrema importância o América levantar esta bandeira. Temos visto muitas cenas lamentáveis em estádios no Brasil e no mundo e isso é inadmissível. O espetáculo vem ficando em segundo plano com tantas imagens de violência e isso precisa acabar”, diz Dower Araújo, superintendente do Coelho.

“O América já vem realizando um trabalho de conscientização, e ações como esta precisam ser cada vez mais frequentes, para que possamos ir ao estádio com nossas famílias, sem medo. A rivalidade precisa ficar em campo. Nas arquibancadas queremos ver as festas realizadas pelas torcidas. Isso é o futebol!”, completou Araújo. “Estamos muito felizes em conseguir executar um projeto que visa uma causa tão nobre junto com o América e com a Volt”, afirmou Bruno Brum, CMO da End to End.

As camisas serão usadas nesta quinta-feira, 21, na partida contra o Palmeiras, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e posteriormente leiloadas, com o autógrafo dos atletas. O valor arrecadado será doado para a promoção de ações de paz. Os interessados poderão acessar a plataforma https://www.matchwornshirt.com/, escolher o jogador e dar o seu lance.

“Com o retorno dos torcedores aos estádios, observamos o crescimento da violência nas arquibancadas e nos arredores das arenas. Sabemos a força social do América. As partidas da Série A são transmitidas para todo território nacional e diversos países do exterior, o que impulsiona ainda mais a mensagem, demonstrando união entre a Volt, América, End to End e patrocinadores pela paz no futebol”, destacou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt sobre a importância da ação.

Além das camisas usadas pelos atletas, que serão vendidas via leilão, haverá venda limitada da camisa na Loja do América, a partir dessa sexta-feira, 22, a partir de 229,90 reais.

