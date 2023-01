Camisa da Jamaica é apresentada em desfile de moda em Paris

Horas depois de lançar a nova camisa da Itália, a Adidas apresentou, se forma extra oficial, os novos uniformes da seleção da Jamaica. Os modelos foram vistos durante um desfile de moda em Paris na última terça-feira, 17.

As camisas foram desenhadas por Wales Bonner, uma designer nascida na Inglaterra, de ascendência jamaicana, e apareceram no desfile do Paris Fall 2023 Menswear Show. A camisa titular é predominantemente amarela, com linhas finas verticais em verde.

Já o uniforme reserva é preto, com detalhes em vermelha, verde e amarelo na gola e nas mangas. Os modelos ainda não estão disponíveis nas redes da Adidas.