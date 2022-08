Camisa da Alemanha na Copa do Catar terá mudanças significativas

A Alemanha buscará igualar o pentacampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 vestindo um uniforme diferente do habitual. Segundo informações divulgadas pelo site britânico Footy Headlines nesta segunda-feira, 1º, o modelo titular terá uma grande faixa vertical preta no meio da camisa, com o escudo da federação alemã e o novo logo da Adidas em dourado e centralizados.

O site, especializado em uniformes de futebol e com constante acesso a vazamentos deste tipo, teve acesso as informações sobre o modelo e divulgou um rascunho digital. A camisa tem ainda gola redonda, com detalhes nas cores da bandeira.

Os uniformes da Alemanha nas últimas Copas tinham detalhes menores em preto e maiores em outras cores da bandeira. Em 2014, ano em que conquistou o tetra no Brasil, a equipe vestiu um modelo com detalhes em vermelho e formato em V.

O novo modelo será oficialmente lançado pela Adidas entre agosto e setembro.

