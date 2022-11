‘Caçador de sonhos’: Puma lança chuteira que Neymar usará na Copa

Neymar não abandonará a extravagância em sua terceira e possivelmente última tentativa de erguer a Copa do Mundo. A Puma revelou nesta quinta-feira, 17, como sera a chuteira utilizada pelo craque no Mundial do Catar, nas cores laranja e dourado – tons que de alguma forma terão de ornar com o uniforme verde, amarelo e azul da seleção brasileira.

O mote da campanha da fornecedora alemã é Dream Chaser (caçador de sonhos, em tradução livre do inglês). O modelo está à venda no Brasil no site da Puma por 1.799,99 reais. Esta será a primeira Copa de Neymar vestindo a marca, depois do conflituoso rompimento com a Nike, que o vestia desde a adolescência, em 2021.

