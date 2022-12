Brasil jogará de azul; relembre retrospecto da camisa do 1º título

A seleção brasileira entrará em campo nesta sexta-feira, 2, apara enfrentar a seleção de Camarões, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium, pela última rodada da fase de Grupos da Copa do Mundo com uma novidade: a estreia neste Mundial do uniforme dois, na cor azul. A camisa traz boas recordações para a seleção pentacampeã.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Pelo fato de não ter o mando de campo, a equipe do Brasil não tem prioridade na escolha do uniforme. Camarões, portanto, jogará com seu uniforme titular, com camisa predominantemente verde, com detalhes em amarelo e vermelho. Nos últimos anos, a Fifa tem sido mais exigente em relação ao choque de cores, sobretudo para atender à demanda dos daltônicos, que podem confundir determinadas cores.

A camisa azul foi usada pelo Brasil em 11 oportunidades durante Copas do Mundo, sendo a última vez há mais de 12 anos, na derrota por 2 a 1, de virada, para a Holanda, nas quartas de final, no Mundial de 2010. Contudo, a camisa azul tem um bom retrospecto e uma lembrança histórica: foi usado no primeiro título do Brasil em uma Copa do Mundo, em 1958, na Suécia, em duelo contra os donos da casa.

Na ocasião os jogadores vestiram azul, pois os suecos entraram em campo de amarelo e naquela época ainda não existia a variação entre uniforme principal e reserva. Dessa forma, a comissão técnica brasileira precisou correr contra o tempo para encontrar uma outra opção de camisa para o jogo. A delegação chegou a pensar em atuar de branco, mas logo desistiu da ideia, já que depois do vice-campeonato, de 1950, quando o branco foi usado, a cor ficou com fama de “azarada”.

Foi então que finalmente uma ideia diferente veio à cabeça de Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação. Por ser muito religioso, ele sugeriu que a cor do uniforme fosse azul, por ser a cor do manto de Nossa Senhora, a padroeira do Brasil. A Confederação Brasileira de Desportos então comprou uniformes genéricos azuis e costurou números amarelos e os escudos utilizando retalhos dos modelos titulares.

Continua após a publicidade

A seleção brasileira, apesar de ter oficializado o uniforme azul na inédita conquista de 1958, já havia usado a cor antes, na Copa do Mundo de 1938, na França, porém era um tom mais claro da cor, nada parecido com o que se usa hoje. Em partida contra a Polônia, o adversário jogava com uma camisa branca, assim como os brasileiros e por meio de um sorteio, o Brasil precisou pegar emprestado uniformes azuis e portanto, sem o distintivo no peito.

Contra Camarões, a seleção Canarinho completará 12 partidas vestindo o manto azul em Copas do Mundo. Até aqui foram oito triunfos, apenas um empate e duas derrotas, ambas para a Holanda, com 25 gols marcados e 17 sofridos. Além do Mundial de 1958, outros jogos marcantes na história da seleção brasileira foram com a camisa azul, como em 1994, nas quartas de final, quando o Brasil bateu a Holanda e venceu a Suécia, na semifinal e, em 2002, quando o time que ergueria o penta eliminou a Inglaterra nas quartas de final.

Todos os jogos de Copas do Mundo em que o Brasil vestiu a camisa azul:

Brasil 6 x 5 Polônia – Copa do Mundo de 1938

Brasil 5 x 2 Suécia – Copa do Mundo de 1958

Brasil 2 x 1 Argentina – Copa do Mundo de 1974

Brasil 0 x 2 Holanda – Copa do Mundo de 1974

Brasil 3 x 1 Polônia – Copa do Mundo de 1978

Brasil 1 x 1 Suécia – Copa do Mundo de 1994

Brasil 3 x 2 Holanda – Copa do Mundo de 1994

Brasil 1 x 0 Suécia – Copa do Mundo de 1994

Brasil 2 x 1 Inglaterra – Copa do Mundo de 2002

Brasil 1 x 2 Holanda – Copa do Mundo de 2010

Brasil 2 x 0 Costa Rica – Copa do Mundo de 2018

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN