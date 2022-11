Botafogo anuncia Reebok como nova fornecedora de material esportivo

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira, 4, que a Reebok será sua nova fornecedora de material esportivo, a partir de 2023, com contrato válido por três anos. A parceria marca o retorno ao futebol brasileiro da empresa fundada em 1958 no Reino Unido e hoje sediada nos Estados Unidos.

A negociação foi tocada especialmente pelo empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, que sempre tratou a Reebok como plano A. O clube carioca passou todo o Brasileirão atuando com uma camisa sem marca, produzida internamente.

“Estamos honrados em anunciar a Reebok como nossa fornecedora de material esportivo e ser o primeiro clube do mundo escolhido para trazer a Reebok de volta ao futebol”, destacou John Textor, acionista majoritário do Botafogo.

“A Reebok tem historicamente uma ligação profunda com o futebol no Brasil e estamos entusiasmados por ser o veículo escolhido para restabelecer essa conexão”, completou Textor.

Os novos uniformes das equipes masculina, feminina e de base ainda não tem data para serem lançados. A Reebok já patrocinou grandes clubes do país, como Palmeiras, São Paulo, Inter, Vasco e Cruzeiro, entre as décadas de 1990 e 2000.

No vídeo que oficializou a parceria, Textor deixou claro que pretende expandir globalmente a marca do Botafogo com a ajuda da Reebok.

🇧🇷 O boss @JohnTextor tem um plano…

Botafogo é o clube escolhido para o retorno da Reebok ao futebol. Que seja o início de uma parceria gloriosa. Bem-vinda, @reebok ! 👕🔖 pic.twitter.com/duShbVvjYG — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 4, 2022

