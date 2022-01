O Arsenal deixará de lado a sua cor mais característica, o vermelho, e usará um uniforme todo branco em sua próxima partida, diante do Nottingham Forest, no próximo domingo, 9, pelo Campeonato Inglês. A mudança faz parte de uma campanha antiviolência revelada nesta sexta-feira, 7, pelo clube londrino.

Em parceria com a Adidas, fornecedora do clube, a campanha “No More Red” (“Basta de Vermelho”, em alusão a sangue) combate os atos de violência juvenil, com ênfase especial nos crimes com faca ocorridos na capital inglesa. Em 2021, Londres registrou 30 assassinatos de adolescentes, sendo 27 por esfaqueamento, o recorde em um ano.

“Sabemos que os jovens enfrentam vários desafios à medida que crescem e alguns precisam ser protegidos da pressão de influências negativas”, disse Freddie Hudson, Chefe da Fundação Arsenal.

A nova camisa é completamente branca, inclusive os logotipos do Arsenal e de seus patrocinadores, bem como os calções e meiões. A princípio, a camisa Arsenal Whiteout 2021/2022 só será usada diante do Nottingham Forrest e não está disponível para compra.

“You can’t buy these shirts, you earn them by doing positive things.”

Working with @adidasfootball, @IdrisElba and @WrightyOfficial, our No More Red campaign is here to help young people find their passion by investing in spaces to play sport and developing mentorship programmes

