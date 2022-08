Barcelona lança terceiro uniforme inspirado na Cruz de São Jorge

O Barcelona lançou nesta quarta-feira, 24, o seu terceiro uniforme para a temporada 2022/23. Confeccionada pela Nike, a camisa tem como principal inspiração a Cruz de Sant Jordi (São Jorge), elemento já presente no distintivo e de importante significado para a região da Catalunha. Ela tem como base o cinza com a cruz nas cores do clube, o azul-grená.

A estreia do novo artigo acontecerá já no amistoso diante do Manchester City, às 16h30 (de Brasília), no Camp Nou (veja onde assistir). O jogo beneficente servirá para arrecadar fundos e conscientizar o público sobre a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma doença degenerativa

Antes mesmo do lançamento, o material já havia sido vazado por sites em março deste ano.

Na ocasião, a imprensa europeia especulava que o Barça havia vetado a ideia inicial de uma camisa predominantemente branca, com a cruz na cor azul, pelo fato de que remeteria as cores do maior rival, o Real Madrid.

O dia de Sant Jordi é comemorado na região em 23 de abril, onde é costume que as pessoas presenteiem aos próximos com uma rosa e um livro, já que a festa coincide com o Dia Internacional do Livro. A festividade é considerada uma das mais aguardadas no ano em Barcelona e cidades próximas.

More than a jersey.

More than a Club.

Fundació Barça Genuine 💙❤ @FundacioFCB pic.twitter.com/9qLTQkHYxK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

A Cruz de São Jorge está presente de forma mais representativa no uniforme pela comemoração dos 30 anos desde que o clube foi condecorado pelo governo catalão com a Ordem da Cruz de São Jorge, reconhecimento ao aspecto social que o Barça possui.

Na campanha, jogadores da equipe principal também aparecem abraçados com atletas da equipe da Fundação Barça.

Disponíveis pela loja virtual do clube, as camisas são vendidas por preços variados. A mais cara, que leva o patch da Liga dos Campeões da Europa e o nome dos jogadores, custa 159,99 euros (810 reais), enquanto a mais acessível 89,99 euros (456 reais).

