Bar em São Paulo recebe feira de camisas de futebol neste sábado, 11

Colecionadores e fãs de camisas de futebol de São Paulo poderão se divertir e fazer bons negócios no próximo sábado, 11. O bar Arquibancada Botões Clássicos, em parceria com a loja Fanático, realiza sua Feira de Camisas, na qual recebe interessados em trocas, vendas e compras, além, claro, de cerveja gelada. O encontro acontece das 12h às 19h, no bar localizado na Rua Cajaíba, 1029, no bairro da Pompeia.

Esta é a quarta edição do evento, a primeira em 2022, no bar temático decorado com mesas de futebol de botão, uniformes e flâmulas. “Nosso bar remete à nostalgia dos botões e as camisas clássicas também tem tudo a ver com isso. Será um reunião com alma de estádio: espetinho, lanche de pernil, jogo passando na TV, cervejada e apaixonados por camisas” explica Luciano Araújo, o dono do bar, que por muitos anos trabalhou como designer de PLACAR.

Fábio Vilela, dono da loja Fanático, parceira do evento, exalta as amizades e relações estabelecidas nos encontros. “Com a pandemia, tivemos de dar uma parada, agora voltamos a fazer. É sempre bem divertido, o objetivo é fazer esse mercado de camisas crescer, ampliando as coleções e também auxiliando os vendedores, pessoas que ainda não têm loja física, mas trabalham via internet e querem divulgar seus produtos.”

O dono da Fanático diz que levará itens clássicos, como camisas de São Paulo, Palmeiras, Guarani e Boca Juniors das décadas de 1980 e 1990. “Esse tipo de encontro é legal, pois tem muita gente que prefere ver a camisa, provar, ver se ela está em bom estado. Tem gente que nem compra, mas aprecia ver peças históricas de perto”, diz. “Outros não são colecionadores, mas têm muita camisa em casa e levam para tentar juntar um dinheiro”, completa Vilela, que mantém o e-commerce da Fanático há quatro anos e inaugurou uma loja física, na rua Cotoxó, 303, Conjunto 96, na Pompeia, em maio.

Com a experiência de quem realizou diversos eventos na capital paulista, Vilela garante: esta é a chance perfeita de encontrar aquela camisa sonhada. “Em eventos assim, é comum que encontremos uma camisa que talvez não valha muito para o dono, mas para nós tenha um apelo emocional gigante, sempre rolam histórias curiosas.” Para o futuro, os organizadores planejam fazer uma exposição, apenas voltada a peças históricas.

Luciano Araujo, o dono do bar, porém, faz um alerta: há no local camisas que não estarão à venda. “Temos muitas camisas penduradas que decoram a loja e acontece muito de aparecer pessoas querendo comprá-las, mas eu explico que são presentes de outros clientes, não posso vendê-los (risos). Mas certamente teremos boas opções.”