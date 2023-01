‘Azzurra’ de cara nova: Adidas lança camisa da seleção italiana

A seleção italiana apresentou nesta terça-feira, 17, os seus novos uniformes titulares e reservas produzidos pela Adidas, fornecedora alemã que volta a vestir a Azzurra depois de 45 anos — a última vez fora entre 1974 a 1978. A marca substitui a Puma, cujo acordo durou 20 anos.

A Adidas agora passa a vestir as seleções italianas masculino, feminina, de futsal, futebol de areia e e-sports. Tanto o modelo titular, azul, quanto o reserva, branco tem o design inspirado em mármore, “um elemento natural, geográfico e cultural que representa a Itália e, com ele, muitos dos monumentos e locais culturais do país ao longo dos séculos”, diz o comunicado da federação italiana (FIGC). As camisas são feitas de materiais 100% reciclados.

O vídeo promocional produzido pela Adidas, batizado de “A busca”, é narrado pelo ex-jogador Alessandro Del Piero, campeão mundial com a seleção em 2006, e conta com a participação do goleiro Gianluigi Donnarumma, um dos líderes da nova geração. Atual campeã europeia, a Itália não disputa a Copa do Mundo desde 2014 e busca se reerguer no cenário global.

A nova camisa titular será estreada na próxima quarta-feira, 18, no amistoso sub-18 entre Itália e Espanha, no CT de Coverciano. Além do padrão alusivo aos paredões de mármore, o modelo traz diversos detalhes tricolores, nas cores vermelha, branco e verde da bandeira, a inscrição “Itália” na nuca, personalizada com referência a gravuras romanas. As mangas e gola levam detalhes dourados.

O uniforme reserva é ainda mais inspirado no mármore, com a cor predominante ‘off-white’, “uma referência precisa à matéria-prima que caracteriza todo o kit, embelezada por grafismos com veios azul marinho e dourado”. Os uniformes também exibem o novo escudo da federação que recentemente passaram por uma modernização. Os modelos devem chegar ao mercado brasileiro em breve.