Azul marinho e detalhes dourados: site vaza camisa da França para a Copa

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

Assim como no título conquistado há quatro anos na Rússia, a seleção francesa vestirá um tom de azul mais escuro na busca pelo tricampeão, o bi consecutivo, na Copa do Mundo do Catar. O site britânico Footy Headlines, especializado em uniformes, revelou nesta segunda-feira, 12, imagens da camisa que será lançada oficialmente em breve pela Nike.

Assine #PLACAR a partir de R$ 9,90/mês. Não perca!

A camisa segue um design bem clássico, predominantemente azul marinho, com poucos detalhes e escudo da federação e logo da Nike em dourado. A gola conta com um botão, seguindo o mesmo padrão da já lançada camisa titular da seleção brasileira. Como de costume, o uniforme francês é complementado por calção branco e meião vermelho.

Na Copa de 2018, a França também utilizou camisa em azul escuro, mas com detalhes mais claros nas mangas. Já no primeiro título em 1998 e na maioria das campanhas em que vestiu a concorrente Adidas, Les Bleus adotaram tom de azul mais claro e muitos detalhes em branco e vermelho. No Catar, a França de Kylian Mbappé, Karim Benzema e companhia tentará igualar um feito que já dura 60 ano: o último bicampeão mundial consecutivo foi o Brasil de 1962.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens