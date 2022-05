Atlético-MG vende 130 mil camisas ‘Manto da Massa’ em três dias

Em apenas três dias de vendas exclusivas para sócios-torcedores e correntistas Galo BMG, o Atlético Mineiro vendeu 130 mil exemplares do “Manto da Massa” 2022. Na terceira edição do projeto, o modelo escolhido foi de Will Rios, em recorde de 69 mil votos. O clube considera a marca como histórica e o programa como sucesso, tendo em vista a venda de um exemplar a cada dois segundos, de acordo com o Galo.

Em tom preto, com listras em gravuras, o uniforme foi colocado à venda na última terça-feira, 10. Mais uma vez, a camisa conta com elementos inteligentes: um Chip NFC, ao ser identificado pelo celular, abre diversos caminhos e conteúdos exclusivos para o dono.

Inspirado no futuro estádio do Atlético, a Arena MRV, o modelo festeja a reta final das obras. Prevista para ser inaugurada em 2023, a nova casa do Galo era tema obrigatório no desenvolvimento da camisa.

Os modelos foram vendidos a 219 reais para sócios Galo Na Veia, Arena MRV e correntistas Galo BMG até as 9h02 desta sexta-feira, 13. A partir de então, a camisa sai a 289 para associados e 389 para o público geral. O exemplar pode ser adquirido no site mantodamassa.com.br. De acordo com o clube, a fábrica terá que se adequar para conseguir atender à demanda dos torcedores.

