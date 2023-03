Atlético-MG lança nova camisa com Arena MRV protagonista

O Atlético Mineiro lançou a camisa principal para a temporada de 2023, nesta sexta-feira, 31. Com as faixas pretas e brancas verticais em larguras diferentes, o uniforme foi desenhado com base na Arena MRV, o novo estádio do clube, que tem inauguração prevista para os próximos meses.

A ação de lançamento foi gravada dentro das obras do estádio e um vídeo com o título “Roupa de ficar em casa” foi divulgado. A produção conta com torcedores e grandes jogadores da história do Galo, em situações do cotidiano. Funcionários do clube também participaram do lançamento.

Chegou a roupa de ficar em casa, Massa! 🖤🤍 O manto do @Atletico pra 2023 é uma homenagem pro nosso novo lar! @ArenaMRV Pode chegar e ficar à vontade em https://t.co/81J4iStOX9 pic.twitter.com/SUsrT6mm7e — adidasbrasil (@adidasbrasil) March 31, 2023

O modelo da camisa inovou, com faixas de diferentes espessuras, simulando a faixada do novo estádio. As mangas e a gola são pretas, decoradas com as três listras brancas no ombro e uma homenagem à Arena MRV na parte de trás da gola.

O novo uniforme está disponível no site da Adidas e lojas físicas do Atlético Mineiro nas versões masculino e feminino a R$ 349,99 e infantil a R$299,99.

Polêmica com Cruzeiro

O lançamento da camisa acabou enfurecendo parte da torcida do rival Cruzeiro, pois em seu site oficial, a Adidas citou o Atlético na campanha como o “maior de Minas”. Diversos torcedores da Raposa, que também é patrocinada pela fornecedora alemã, pediram até mesmo a rescisão do contrato. A Adidas rapidamente alterou a chamada, trocando “Maior de Minas” por “Galo mineiro”.