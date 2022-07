Atlético-MG e Adidas divulgam novos uniformes com Hulk e ídolos do passado

O Atlético-MG oficializou nesta sexta-feira, 1º, o início da parceria com a Adidas, nova fornecedora de material esportivo do clube. Pelas redes sociais, o Galo disponibilizou vídeos e imagens dos uniformes confeccionados pela empresa alemã. A estreia acontecerá já neste sábado, 2, diante do Juventude, em Caxias do Sul, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para apresentar o novo modelo, o clube mineiro publicou um vídeo em que alguns dos principais nomes do atual elenco como Hulk, Everson, Nacho Fernández, Réver se reúnem para uma partida com antigos ídolos históricos como o ex-goleiro Victor, o ex-zagueiro Léo Silva, o ex-ponta Éder Aleixo e o ex-atacante Reinaldo.

“Rachão vale como jogo. Agora, dia de jogo, ah… Aí é luta! A marca das três listras está de volta ao Galo”, disse o clube.

Rachão vale como jogo. Agora, dia de jogo, ah… Aí é luta! A marca das três listras está de volta ao Galo. 🐔 Demonstre toda a paixão da Massa e garanta seu novo manto! Disponíveis nas unidades da @LojadoGalo e antecipadamente para membros adiclub em https://t.co/fVXjIjRIi8 pic.twitter.com/dul5qmz2Uc — Atlético (@Atletico) July 1, 2022

Os modelos não trazem grandes surpresas e mantém o tradicional layout utilizado pelo clube. A maior modificação será na cor do número: amarela, substituindo o atual vermelho.

O segundo uniforme é todo branco. Ambos têm detalhes das tradicionais listras da fornecedora alemã nas mangas das camisas e nas laterais dos calções.

🗣️ Avisa lá: agora o #Galo é @adidasbrasil! 💪🐔 🏴🏳️ Massa, que tal o manto com três listras, hein?! pic.twitter.com/0YAP7D78UW — Atlético (@Atletico) July 1, 2022

Alguns torcedores compararam a primeira camisa com a do Newcastle-ING, hoje confeccionadas pela empresa britânica Castore, mas que por longo período também teve a Adidas como fornecedora.

O valor das peças é de 299,99 reais nos modelos masculino e feminino (primeira, segunda ou de goleiro, na cor laranja). A camisa infantil custa 249,99 reais.

A camisa de treino, na cor cinza escura, está a venda pelo valor de 199,99 reais, mesmo valor do modelo predominantemente preto utilizado pela comissão técnica. Os shorts de jogo 149,99 reais.

Todos os itens estão disponíveis na loja virtual da Adidas (clique aqui para acessar).

