Aprovadas? Adidas e Puma lançam camisas ousadas para a Copa

A 83 dias do início da Copa do Mundo de 2022, as camisas das 32 seleções participantes estão sendo reveladas e dividindo opiniões. A camisa azul com estampas de onça do Brasil causou controvérsia, mas já é sucesso de vendas. Nesta segunda-feira, 29, as fornecedoras alemãs Adidas e Puma revelaram peças inovadoras de suas coleções, com destaque para equipes como Alemanha, Uruguai, Argentina e equipes africanas.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Do lado da Puma, os destaques inovadores ficaram para os uniformes número 2. Enquanto isso, a Adidas apostou em algumas mudanças também para as camisas principais, apesar do foco da “ousadia” ter ficado mesmo nas suplentes.

Entre as seis seleções com uniforme Puma que foram reveladas, a tendência foi parecida: o brasão centralizado, com a numeração do atleta abaixo, contornados por detalhes que remetem à bandeira de cada país.

It’s in the details 🇲🇦 The 2022 @EnMaroc Away kit, out now. pic.twitter.com/FozZhwFTCQ — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Exemplos disso são as camisas de Uruguai, Suíça, Marrocos, Sérvia, Senegal e Gana. Entre as seis equipes, quatro têm o segundo uniforme em branco, sendo apenas as camisas senegalesa e ganesa em verde e vermelho, respectivamente.

Bold meets proud 🇬🇭 The 2022 @ghanafaofficial Away kit, out now. pic.twitter.com/wkVNd508Ok — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Continua após a publicidade

Por outro lado, a Adidas apostou em formações mais tradicionais, mas com inovações nas cores e detalhes. A camisa titular da Alemanha, uma das favoritas ao título, conta com o brasão centralizado e uma faixa preta vertical em uma peça predominantemente branca. Fora esse uniforme 1 da fabricante de material esportivo, os detalhes mais diferentes ficaram por conta dos materiais reservas.

Folder unlocked! 🔓 Ready for Qatar. 🏆

Introducing the official @FIFAWorldCup national team kits Hit the -link in bio- to get yours now.#adidasfootball #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NjlmcReNTT — adidas Football (@adidasfootball) August 29, 2022

A camisa suplente da Bélgica abandona os tradicionais vermelho, amarelo e preto, utilizando detalhes multicoloridos. Enquanto isso, a Espanha vestirá uma peça em tom azul claro, com brasão e logo centralizados, além de detalhes ondulados.

O uniforme 2 da Argentina conta com diferentes tons de roxo e azul: os mais claros na parte de baixo. Enquanto isso, o da seleção mexicana é em uma espécie de branco, com desenhos que remetem aos povos pré-colombianos que habitaram o país e são elementos importantes na cultura. A camisa do Japão, por sua vez, manteve suas cores tradicionais, mas com um desenho inspirado nos mangás do país.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens