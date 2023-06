Ajaccio: clube francês lança camisa com alusão a Napoleão Bonaparte

Napoleão Bonaparte, imperador da França e líder militar durante a Revolução Francesa, viveu entre 1769 e 1821, e portanto, não tem qualquer relação com o futebol, que sequer havia sido criado na vizinha Inglaterra. O líder militar mais famoso de todos os tempos, porém, nasceu em Ajaccio, uma comuna na ilha da Córsega, e recebeu uma homenagem do clube homônimo, recentemente rebaixado à segunda divisão do país.

Nesta sexta-feira, 2, a Adidas lançou o uniforme do Ajaccio para a temporada 2023-2024 e surpreendeu com um novo desenho, branco com uma faixa diagonal vermelha, semelhante aos uniformes do River Plate e da seleção peruana. A linha faz referência à vestimenta utilizada pelo imperador há mais de 200 anos.

A figura de Napoleão é amplamente celebrada na região da Córsega. O ensaio do novo uniforme foi realizado na prefeitura de Ajaccio, ao lado de quadros que fazem referência à era napoleônica.

Normalmente, o clube utiliza um uniforme nas mesmas cores, mas com listas verticais em vermelho e branco.