Adidas revela Al Hilm, a bola da semifinal e final da Copa do Catar

DOHA – A Adidas apresentou neste domingo, 11, a Al Hilm, bola oficial para os jogos das semifinais e da final da Copa do Mundo do Catar, em um evento realizado no Fifa Fan Festival, no parque Al Bidda.

Mantendo o padrão das últimas Copas, a Adidas lançou neste domingo uma bola especial para a semifinal e final da Copa. A Al Hilm (O Sonho) mantém o padrão da Al Rihla, mas com detalhes em dourado e vinho. Kaká e Casillas são os anfitriões do evento. pic.twitter.com/C4BjNCzCxy — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) December 11, 2022

O evento de divulgação contou com a presença de ex-jogadores Kaká (campeão mundial pelo Brasil em 2002) e Iker Casillas (campeão mundial pela Espanha em 2010).

Seguindo o padrão dos últimos mundiais, ela segue o mesmo desenho da bola das fases anteriores, a Al Rihla, apenas mudando de cor, com novos detalhes em dourado e vinho.

A bola oficial de jogo começa a ser vendida neste domingo por 999,99 reais. Uma versão mais simples custa 249,99 reais e a versão miniatura custa 99,99 reais.

Segundo a fornecedora alemã, a Al Hilm, que significa “o sonho”, em árabe, “se conecta com as horas do crepúsculo, onde o céu vermelho encontra a areia do deserto ao entardecer, um momento em que os sonhos se tornam realidade sob os holofotes do Lusail Stadium, palco da grande final.”

Em evento de lançamento da bola da semifinal e final da Copa, Kaká diz que Brasil fez tudo o que podia para vencer a Copa. “A preparação foi muito boa. Mas o resultado não está no nosso controle”. E lamentou sequência negativa contra europeus. pic.twitter.com/CcR13scNJd — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) December 11, 2022

A bola conta com uma base dourada texturizada com um padrão triangular sútil inspirado nos desertos que cercam a cidade, na cor do troféu da Copa e no padrão da bandeira do Catar, e detalhes em branco e vinho, as cores da bandeira do Catar.

A Al Hilm inclui a tecnologia Adidas ‘Connected Ball’, que ajudou árbitros a tomar decisões mais rápidas com um alerta de impedimento automatizado para a equipe do VAR. No Catar, o sensor ainda conseguiu comprovar que um dos gols de Portugal não foi de Cristiano Ronaldo, mas de Bruno Fernandes.

Ainda segundo a Adidas, esta é a primeira bola de Copa produzida sob diretrizes sustentáveis, pois é feita de tintas e colas à base de água.