Adidas lança segundas camisas de Galo, Cruzeiro, Inter e Flamengo

A Adidas divulgou as segundas camisas de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e Internacional. Os uniformes reservas foram divulgados entre a última terça-feira, 9, e esta quarta-feira, 10, e serão utilizados no restante da temporada de 2023 e início da próxima.

O uniforme reserva do Atlético Mineiro faz referência na gola traseira à Arena MRV, nova casa do clube que tem inauguração marcada para o segundo semestre deste ano. A camisa branca traz mangas cinzas, inovação comparado à versão de 2022.

O uniforme reserva do Atlético Mineiro faz referência na gola traseira à Arena MRV, nova casa do clube que tem inauguração marcada para o segundo semestre deste ano. A camisa branca traz mangas cinzas, inovação comparado à versão de 2022.

O uniforme número dois do Cruzeiro mantém o tradicional branco como cor principal. Com as estrelas soltas no lado esquerdo do peito, tem listras diagonais em azul claro. O músico Samuel Rosa, que pertenceu por anos à banda Skank e é um cruzeirense ilustre, fez as vezes de modelo para a divulgação.

O uniforme número dois do Cruzeiro mantém o tradicional branco como cor principal. Com as estrelas soltas no lado esquerdo do peito, tem listras diagonais em azul claro. O músico Samuel Rosa, que pertenceu por anos à banda Skank e é um cruzeirense ilustre, fez as vezes de modelo para a divulgação.

Atual vencedor da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo lançou sua camisa em alusão à “história campeã”. As principais novidades são o escudo e a logo da Adidas em dourado. Em branco predominante, tem listras horizontais finais em vermelho e preto. A camisa do Flamengo já está à venda no site da empresa alemã por 349,99 reais (modelo torcedor) e 599,99 reais na versão idêntica à utilizada pelos jogadores.

Uma vez Flamengo, sempre Flamengo!

O novo Manto do Mengão chegou reluzindo nossa história repleta de glórias.

Eternize os anos dourados em https://t.co/iplETDe0Cv

Disponível também nas lojas oficiais do Flamengo: online, físicas e no Mercado Livre!#criadocomadidas pic.twitter.com/iYHDQ0MNJz — Flamengo (@Flamengo) May 10, 2023

O Internacional também divulgou seu uniforme para a temporada. Com listras vermelhas na diagonal, mantém o branco como cor predominante. Também há detalhes nas costuras laterais com listras vermelhas mais grossas. Dentre os clubes brasileiros patrocinados pela Adidas, apenas o São Paulo não teve seu segundo uniforme divulgado oficialmente até o momento.