Adidas lança camisa especial para o Juventus da Mooca

Depois de Portuguesa, América-RJ, Náutico e Bangu, chegou a vez do Club Atlético Juventus receber uma camisa especial da coleção ALMA, da Adidas, que homenageia clubes tradicionais do país. A marca alemã lançou nesta sexta-feira, 11, o novo uniforme exclusivo do clube paulistano, que completa 98 anos em 2022.

A peça é predominantemente grená e carrega três listras brancas na altura dos ombros, em ambos os lados. A mesma cor é vista nos detalhes do escudo, bordado do lado esquerdo, e na logo da Adidas.

Da rua Javari para o mundo!​​@oficialjuventus também chega no estilo com a coleção Alma! Homenagem para os clubes que ajudaram a construir a história do país do futebol!​ Vista-se com o orgulho grená em https://t.co/QchQWVKbCx pic.twitter.com/HBuXlAihCY — adidasbrasil (@adidasbrasil) November 11, 2022

O detalhe desta camisa está na parte das costas. Na altura da nuca, está estampado, em dourado, o desenho do Moleque Travesso, o tradicional e icônico mascote da Juventus do bairro da Mooca.

A camisa, que faz parte da coleção ALMA da marca de material esportivo, já está disponível às vendas para membros do adiClub no site da Adidas Brasil por R$ 279,00 nos modelos masculino e feminino.

