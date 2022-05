Adidas homenageia Portuguesa em nova linha para clubes icônicos

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

A Adidas, fornecedora alemã de material esportivo, divulgou nesta terça-feira, 24, o primeiro lançamento da coleção ALMA, que trará camisas exclusivas de icônicos clubes brasileiros. A Portuguesa, que voltou a elite do futebol paulista nesta temporada, foi a escolhida para inaugurar a série. O novo modelo é predominantemente verde, com finas listras horizontais em vermelho. O tradicional símbolo também teve cores alteradas.

Em campo, a @Lusa_Oficial é sempre um time campeão! 💚❤️​ A Lusa é o primeiro clube da nova coleção ALMA, que retoma o futebol raiz através da sua história.​ Mostre que a camisa verde-encarnada é a luz da tua jornada em https://t.co/0oHOtpbiTz. pic.twitter.com/jCxtzjpVg3 — adidasbrasil (@adidasbrasil) May 24, 2022

A camisa tem na parte de trás o desenho do Canindé, estádio do clube, e as inscrições: “Canindé 50 anos. Templo de Luta, Tradição e Amor”.

O modelo será utilizado em alguns jogos pelo clube paulista. O artigo já encontra-se disponível para venda no site da Adidas. As versões masculina e feminina têm o mesmo valor: 279,99 reais.

Atualmente, a Lusa confecciona as suas camisas pela marca própria, a 1920. Em fevereiro, o clube anunciou um modelo “psicodélico” que fazia alusão a camisa utilizada por um dos maiores craques da história do clube: o atacante Dener (1971-1994), morto precocemente aos 23 anos em um acidente de carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

A camisa só foi utilizada na prévia das partidas, ao longo do aquecimento dos jogadores.

