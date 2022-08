Adidas adota estratégia para atrair público jovem com camisas da Copa

Vazamentos de uniformes antes do lançamento oficial sempre foram comuns e costumavam tirar as fornecedoras do sério. Para esta Copa do Mundo do Catar, no entanto, a Adidas tem adotado uma inusitada estratégia: a própria fornecedora alemã deu ‘spoilers’ sobre algumas de suas camisas por meio de parcerias com influenciadores digitais. A ideia é atrair um público mais jovem e assíduo em redes sociais e ampliar a expectativa pelo dia da confirmação oficial.

O plano teve início no dia 20 de julho, quando dois famosos streamers da Twitch na Espanha surgiram, de surpresa, com as camisas que a seleção espanhola vestirá no Catar. David Cánovas Martínez (TheGrefG) e Mário Alonso Gallardo (DjMaRiiO) apareceram vestindo os uniformes titular e reserva em transmissões sobre o game FIFA 23.

No Twitter, Gregfg confirmou se tratar do modelo oficial. “Obrigado a Adidas por nos dar essa oportunidade, a ideia era não dizer nada e ver se as pessoas se dariam conta”, divertiu-se o influenciador, que tem 10 milhões de seguidores em seu canal na Twitch. O post foi deletado horas depois mas já havia entregado a estratégia.

¡EN DIRECTO! 🔥 GREFG VS DJMARIO 🔥 Sí, voy a tener que ir al Fifa a ganarle un partido a Marito. Después continuamos la historia del gatito querido, Beniju en STRAY. RT! ▶ https://t.co/hWQuFo0UxU pic.twitter.com/YhYsbByCBH — Grefg =) (@TheGrefg) July 20, 2022

O método se repetiu com a camisa da Alemanha, que terá um desenho diferente do habitual, com uma grande faixa vertical preta no meio, com o escudo da federação alemã e o novo logo da Adidas em dourado e centralizados. Os modelos foram avistados em stories do Instagram do rapper Pajel, que aparece ao lado de outros influencers e do atacante Serge Gnabry.

As camisas ainda não foram lançados oficialmente pela Adidas, mas fontes ligadas à marca confirmam se tratar dos modelos finais, sem entrar em detalhes sobre a estratégia. A PLACAR, especialistas do mercado elogiaram a novidade.

“A Adidas está sempre antenada ao mercado, visto que a participação de streamers em ações e ativações dentro do mercado esportivo está cada vez mais em alta. Isso reflete também na oportunidade que esse nicho oferece de se conectar com um público jovem”, afirma Bernardo Pontes, sócio da Alob Sports, agência de marketing de influência focada no esporte.

“Há várias formas de se conectar ao público através do esporte, e as marcas estão cada vez mais utilizando os canais digitais com seus influenciadores devido ao alcance, engajamento e até mesmo os valores até então cobrados. Estudamos a fundo este mercado e em breve traremos novidades para facilitar às marcas e agências publicitárias terem mais assertividade na busca destes influenciadores no ato de criação de uma campanha ou divulgação de produtos”, completa Renê Salviano, CEO da agência de marketing esportivo Heatmap.

