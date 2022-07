A gola voltou: Manchester United lembra Cantona ao lançar nova camisa

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

Fora da Liga dos Campeões e saudoso de seus tempos de glória, o Manchester United vem buscando inspiração no passado, ao menos no que diz respeito aos uniformes. Depois de lançar uma coleção retrô, a Adidas, fornecedora do clube, apresentou nesta sexta-feira, 8, a camisa da temporada 2022/2023, com destaque para o retorno de um detalhe importante: a gola polo.

Em um vídeo de divulgação, o United celebrou: “A gola está de volta. Para cima ou para baixo, é você quem decide.” A frase faz alusão à moda adotada a partir de Eric Cantona, ídolo francês do clube na década de 1990, que eternizou a hábito de atuar com a gola para cima. Dwight Yorke, campeão europeu em 1999, fazia o mesmo. Os dois aparecem na divulgação do novo uniforme:

Outro destaque da campanha é a presença de Cristiano Ronaldo, cujo futuro no time ainda é incerto. O craque português, que não apareceu na reapresentação da equipe, não fará parte do elenco para a turnê de pré-temporada do time na Tailândia e na Austrália. O jogador de 37 anos permanecerá em Lisboa, Portugal, para cuidar de questões familiares, segundo o clube.

Segundo a imprensa europeia, Cristiano está insatisfeito com a falta de reforços no clube e já procura uma nova equipe para disputar a Liga dos Campeões. Ele foi oferecido ao Chelsea e ao Bayern de Munique, mas as negociações não avançaram.

