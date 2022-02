30 anos da Libertadores: São Paulo lança novo uniforme comemorativo

Nesta sexta-feira, 11, o São Paulo e a fornecedora de material esportivo do clube, Adidas, divulgaram a nova camisa número 1 para a temporada. O uniforme homenageia e comemora os trinta anos da primeira conquista da Libertadores, em 1992.

O design do uniforme traz referências iguais às a peça usada na conquista do título sul-americano e no Mundial de Clubes da época, como a gola, que tem três listras nas cores do time. Além disso, as faixas vermelha e preta, no peito, têm o desenho dos mapas dos países sul-americanos. Já na parte inferior lateral da roupa, uma etiqueta tem o mapa da América do Sul e o ano de 1992 inscrito.

Para divulgar a peça, a Adidas produziu uma campanha publicitária que contou com a presença de alguns dos ídolos do São Paulo que fizeram parte da conquista de 1992, como o goleiro Zetti e o lateral direito Cafu.

Naquela noite de junho de 1992, a torcida invadiu o campo e a gente não esqueceu. 🇾🇪 Uma homenagem à noite mágica que deu início à construção de uma história de tradição e conquistas internacionais para o @saopaulofc. Vista o orgulho de ser Tricolor em https://t.co/GVcVtRsaK2. pic.twitter.com/RFZQFvFJf1 — adidasbrasil (@adidasbrasil) February 11, 2022

O novo manto tricolor já se contra disponível, nas versões feminina, masculina e infantil, no site da marca. Os preços variam entre 279 e 249 reais.

