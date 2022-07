A seleção brasileira feminina enfrenta a Venezuela nesta segunda-feira, 18, em partida válida pela quarta rodada da Copa América Feminina. A bola rola às 18h (de Brasília), no estádio Centenário de Armênia, na Colômbia, com transmissão pelo SBT, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV.

Na liderança do grupo B, com 100% de aproveitamento, sete gols marcados e nenhum sofrido, o Brasil busca a terceira vitória consecutiva na competição. Na estreia, venceu a Argentina por 4 a 0 e, na última terça, 12, fez 3 a 0 no Uruguai.

Para esta a partida, a técnica Pia Sundhage resolveu não treinar na última quinta, 14, para poder dar um dia de recuperação física e de estudos táticos para as atletas, principalmente as que atuaram nos dois primeiros confrontos.

Se vencer, o Brasil chega aos 9 pontos e deve assegurar classificação às semifinais. O torneio terá como classificadas as duas melhores de cada chave. O país encerra a participação na primeira fase diante do Peru.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos do futebol feminino desta segunda-feira:

Copa América feminina

18h

Venezuela x Brasil – SBT e SporTV

Eurocopa feminina

16h

Itália x Bélgica – ESPN e Star+

