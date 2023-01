Vale taça: CBF sorteia os confrontos da Supercopa Feminina 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira, 17, os confrontos e o chaveamento da Supercopa Feminina 2023, competição que abre oficialmente a temporada para o futebol feminino e que está marcada para acontecer entre os dias 5 e 12 de fevereiro. Corinthians, Internacional, Real Brasília, Flamengo, Atlético-MG, Ceará, Athletico-PR e Avaí/Kindermann disputam o título.

Os mandos de campos das partidas foram definidos através do ranking das federações – o clube filiado à federação melhor ranqueada obteve o mando de campo da partida.

Confira os confrontos da Primeira Fase da Supercopa Feminina 2023:

Grupo A: Internacional-RS x Athletico-PR

Grupo B: Corinthians-SP x Atlético-MG

Grupo C: Real Brasília-DF x Avaí/Kindermann-SC

Grupo D: Flamengo-RJ x Ceará-CE

O chaveamento das semifinais seguirá a ordem: vencedor do grupo A x vencedor do grupo B e vencedor do grupo C x vencedor do grupo D.

Esse são os confrontos e o chaveamento da #SupercopaFeminina 2023. Times com * jogam como mandante. Tudo jogo único. Empatou? É pênaltis! QUEM JÁ TÁ ANSIOSO PRA PRIMEIRA TAÇA DE 2023??? 😍⚽️❤️🏆 (Em breve postaremos os dias, horários, estádios e transmissão dos jogos.) 📸: CBF pic.twitter.com/g64RcGnpE8 — Supercopa Feminina BR (@SupercopaFem) January 17, 2023

Todos os jogos do torneio acontecerão em partidas únicas. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. A premiação dada aos vencedores ainda não foi divulgada pela CBF. Ano passado, o campeão, Corinthians, não recebeu nenhuma premiação em dinheiro.

A Supercopa feminina reúne oito equipes, uma de cada federação, entre os 12 melhores colocados do último Campeonato Brasileiro Feminino.