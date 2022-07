Uruguai x Brasil: onde assistir à Copa América feminina nesta terça-feira

A seleção brasileira feminina enfrenta o Uruguai nesta terça-feira, 12, às 18h (de Brasília), no estádio Centenário de Armênia, na Colômbia, pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa América. A partida será transmitida pelo SBT, em TV aberta, e pelo canal fechado SporTV.

Embalado por uma goleada por 4 a 0 sobre a Argentina logo na estreia, no último sábado, 9, o Brasil lidera o grupo B com três pontos, ao lado da Venezuela, mas com saldo de gols superior.

Para a partida, a técnica Pia Sundhage seguirá sem contar com a atacante Geyse, em isolamento depois de positivar para Covid-19. Debinha, Ary Borges e Adriana só realizaram trabalhos de recuperação na segunda, 11, mas devem ficar à disposição.

Com isso, a provável equipe titular do Brasil terá: Lorena; Fê Palermo, Tainara, Rafaelle e Tamires;, Ary Borges, Adriana, Kerolin e Giovana; Debinha e Bia Zaneratto.

As uruguaias, por sua vez, tentam se recuperar após derrota para as venezuelanas na estreia: 1 a 0. Mais tarde, às 21h (de Brasília), Argentina e Peru se enfrentam, sem transmissão.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Copa do Brasil

20h30

Athletico-PR x Bahia – Amazon Prime

21h

Cruzeiro x Fluminense – SporTV e Premiere

Amistosos

10h

Manchester United x Liverpool – ESPN 4 e Star+

Copa América feminina

18h

Uruguai x Brasil – SBT e SporTV

