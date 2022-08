Uefa divulga candidatas a melhor da Europa na temporada; confira

A Uefa divulgou nesta quarta-feira, 17, o nome das três jogadoras indicadas ao prêmio de melhor da Europa na temporada 2021/22. Vencedora da última edição, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, concorre com a inglesa Beth Mead, do Arsenal, artilheira da Eurocopa Feminina, e a alemã Lena Oberdorf, do Wolfsburg, eleita a melhor jogadora jovem do torneio.

A grande vencedora será anunciada no dia 25 de agosto, em Istambul, na Turquia, durante a cerimonia de sorteio da Liga dos Campeões. No mesmo dia serão anunciados os vencedores dos prêmios de melhor jogador, além de melhor treinador e treinadora. Os resultados podem servir como prévia para as candidatas a Bola de Ouro.

A inglesa Beth Mead, de 27 anos, foi protagonista na conquista inédita da Inglaterra na Eurocopa, tendo balançado as redes seis vezes e distribuído cinco assistências, que a alçaram a condição de artilheira e melhor jogadora.

Pelo Arsenal, apesar de ter sido eliminada nas quartas de final da Copa da Inglaterra e na Champions, a atleta teve ótimas atuações ajudando a equipe a conquistar o vice-campeonato inglês. A inglesa soma 14 gols e 19 assistências pelo time.

Com apenas 20 anos de idade, Lena Oberdorf é considerada uma das melhores meio-campistas do mundo. A alemã foi campeã do último campeão alemão, da Copa da Alemanha e semifinalista da Champions pelo Wolfsburg, além de ter ajudado a seleção de seu país a chegar na final da Eurocopa, ficando com o vice-campeonato.

Já a atual detentora da Bola de Ouro e vice-campeã da última edição da Champions com o Barcelona, Alexia Putellas, não pôde disputar a Eurocopa já que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho durante a fase de preparação nos treinos da seleção da Espanha.

Contudo, na temporada passada, 2021/22, teve seu melhor momento pelo Barça, marcando 34 gols e conquistando três títulos pelo time: do Campeonato Espanhol, da Copa da Rainha e da Supercopa da Espanha.

O prêmio independe de nacionalidade, portanto basta que a jogadora atue na Europa. As atletas foram avaliadas pelo seu desempenho ao longo da temporada em todas as competições que disputaram, sejam elas nacionais ou internacionais, tanto pelo clube quanto pela seleção.

Sendo assim, de inicio uma lista com 22 nomes foi selecionada por um grupo de estudos técnicos da Uefa e, depois, as três indicadas foram nomeadas por um júri composto por técnicos dos 16 clubes participantes da Champions League feminina, técnicos dos 16 países integrantes da Eurocopa 2022 e um grupo de jornalistas selecionados pela European Sports Media. Importante lembrar que um das regras estabelecidas pela Uefa é a de que não é permitido que um técnico vote em jogadoras da própria equipe.

Essa é a primeira vez na história da premiação – criada em 2014 – que a equipe campeã da Champions League, no caso o Lyon, não tem nenhuma representante entre as finalistas.

