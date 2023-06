Trinity Rodman: filha de lenda da NBA é uma das promessas dos EUA na Copa

Trinity Rodman é apontada como uma das principais promessas da nova geração americana de futebol feminino. O sobrenome da atacante soa familiar e não é à toa. Ela é filha do ex-jogador de basquete Dennis Rodman, o excêntrico ídolo do Chicago Bulls que dominou a NBA nos anos 90. Com apenas 21 anos, Trinity já quebrou alguns recordes no futebol e vai estrear na Copa do Mundo Feminina pela seleção dos Estados Unidos no próximo mês.

Rodman é novidade recente das convocações do técnico Vlatko Andonovski. Depois de integrar as equipes sub-17 e sub-20 e brilhar pelas categorias de base, ela foi convocada pela primeira vez para a seleção principal em fevereiro do ano passado e ganhou chance na lista final para a Copa devido a lesão da atacante Mallory Swanson.

Trinity tem 17 partidas pela equipe tetracampeã do mundo, todas oriundas do banco de reservas, com três assistências e dois gols marcados. Contra a Nova Zelândia, em amistoso no início do ano, por exemplo, contribuiu com duas assistências. Além disso, também esteve em campo no triunfo sobre o Brasil pela She Believes Cup, em março.

Rodman ‘filha’ atua pelo Washington Spirit, atual 2º colocado da Liga Americana de Futebol Feminino (NWSL), e na atual temporada soma quatro gols e duas assistências em 11 jogos.

O desempenho promissor e a rápida ascensão em apenas três anos como atleta profissional revelam os genes da família esportiva. No entanto, o caminho de Trinity para chegar à principal e mais tradicional liga de futebol feminino no mundo não foi nada convencional.

Família esportiva e problemas com o pai

Trinity Rodman nasceu em 2002 e é fruto do casamento entre o ex-jogador de basquete Dennis Rodman e a modelo Michelle Moyer. Dennis Rodman foi cinco vezes campeão da NBA, é considerado um dos maiores reboteiros da história e é lembrado pelo estilo excêntrico dentro e fora das quadras.

A união entre Dennis e Michelle terminou em 2004, mas oficialmente apenas em 2012. Além de Trinity, o casal também teve Dennis Júnior, que seguiu a carreira do pai e atua no basquete universitário pelo USC Trojans, da Califórnia.

A atacante já expressou publicamente diversas vezes que nunca foi próxima do pai. Em entrevista ao jornal americano The Guardian disse se inspirar na mãe, que a criou sozinha após o divórcio: “Minha mãe nunca foi uma estrela da NBA, mas é minha maior inspiração”. Sobre carregar o legado do pai, também disse na entrevista estar acostumada e que prefere trilhar o próprio caminho.

Em 2021, no entanto, Trinity fez uma publicação onde pontuou a relação com Dennis após ele ter ido assistir a um jogo na arquibancada. “Este último jogo foi extremamente emocionante. Sim, Dennis Rodman apareceu em um jogo da Nwsl. Meu pai, depois de ANOS me surpreendeu em um grande jogo da minha carreira. Fiquei chocada, emocionada, feliz, triste, tudo. Meu pai não desempenha um grande papel na minha vida e a maioria das pessoas não sabe disso, não concordamos em muitas coisas”, iniciou em postagem no Instagram.

“Passo meses, senão anos, sem sua presença ou comunicação. Estar sob os holofotes tem sido difícil para nós, ele e eu. Não temos o melhor relacionamento, mas no final das contas ele é humano, eu sou humana… ele é meu pai e eu sou sua garotinha que nunca vai mudar. Vou melhorar e olhar para frente todos os dias, como espero que ele faça”, completou.

Recordes atrás de recordes

Apaixonada por futebol desde cedo, a jovem começou a formação como atleta pelo SoCal Blues aos 10 anos. Decidida a virar profissional, aos 18 anos, em 2020, entrou na Universidade do Estado de Washington, mas não atuou sequer uma partida pela liga universitária, paralisada devido à pandemia de Covid-19.

Em 2021, ela foi a segunda escolha do draft da liga de futebol feminino dos Estados Unidos, escolhida pelo Washington Spirit e marcando gol logo na estreia pelo clube. Aos 19 anos, tornou- se a jogadora mais jovem a ser convocada na NWSL.

“Eu não estou surpreso sobre sua evolução. Não estou surpreso que ela está se adaptando tão rapidamente. Ela tem 18 anos. É um prodígio. Inacreditavelmente atlética, fácil de lidar e pronta para trabalhar”, disse o técnico da equipe em entrevista coletiva sobre a jogadora que foi eleita a jogadora revelação naquela temporada.

She’s just getting started!

@trinity_rodman is your 2021 @ChipotleTweets Young Female Player of the Year! 🇺🇸⚽️ pic.twitter.com/udEh1FbtGj — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) December 17, 2021

No ano seguinte, Trinity se tornou uma das jogadoras mais bem pagas da história da NWSL, superando nomes como Alex Morgan entre outras. A extensão de contrato com a equipe de Washington gira em torno de 1 milhão de dólares, até 2024, com opção de renovação por mais um ano.

A menina prodígio dos Estados Unidos é ao lado de outros nomes, como Sophia Smith e Ashley Sanchez parte da nova safra de talentos da maior vencedora da Copa do Mundo que vai em busca do pentacampeonato na edição da Austrália e Nova Zelândia, em junho.