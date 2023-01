A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quinta-feira, 26, a programação completa da primeira rodada da Supercopa do Brasil feminina, marcada para o fim de semana dos dias 4 e 5 de fevereiro. Oito clubes disputam o troféu: Corinthians, Internacional, Real Brasília, Flamengo, Atlético-MG, Ceará, Athletico-PR e Avaí/Kindermann.

Os confrontos de abertura

Os mandos de campos das partidas foram definidos através do ranking das federações – o clube filiado à federação melhor ranqueada obteve o mando de campo da partida.

Sábado, 4

Grupo A

18h45

Internacional x Athletico-PR – Beira-Rio, em Porto Alegre-RS

Grupo B



21h

Real Brasília x Avaí/Kindermann- Elmo Serejo Farias, em Brasília-DF

Domingo, 5

Grupo C

10h30

Corinthians x Atlético-MG – José Batista Pereira Fernandes, em Diadema-SP

Grupo D

10h30

Flamengo x Ceará – Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro

Tudo definido para a primeira fase da #SupercopaFeminina! ✅ A bola vai rolar a partir do dia 04/02! Pra quem vai a sua torcida? 🇧🇷 pic.twitter.com/YAD4GGcTrT — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) January 24, 2023

Onde assistir

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão do torneio. Na primeira rodada, os dois jogos de sábado (Inter x Athletico Paranaense e Real Brasília x Avaí/Kindermann) serão transmitidos pelo canal fechado SporTV.

No domingo, os jogos ocorrem no mesmo horário, às 10h30. A partida entre o atual campeão, Corinthians, e o Atlético Mineiro será transmitida pela Globo, em TV aberta. Já o jogo entre Flamengo e Ceará terá transmissão do canal fechado SporTV.

O regulamento

Todos os jogos do torneio acontecerão em partidas únicas. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Os vencedores de cada chave, ou seja, de cada ‘grupo’ avançam à semi e depois à final.

As semifinais estão programadas para os dias 8 e 9, uma quarta-feira e quinta-feira, respectivamente, já a finalíssima será no dia 12, um domingo.

O chaveamento desta fase seguirá a ordem: vencedor do grupo A x vencedor do grupo B e vencedor do grupo C x vencedor do grupo D.

Vale troféu, mas por enquanto…

A premiação dada aos vencedores ainda não foi divulgada pela CBF. Ano passado, o campeão, Corinthians, não recebeu nenhuma quantia em dinheiro.