Supercopa feminina: campeã receberá 5% do valor pago no masculino; entenda

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quinta-feira, 2, a premiação da Supercopa do Brasil feminina, que começará no próximo sábado, 4. A equipe campeã vai receber 500 mil reais, enquanto o vice ficará com 300 mil reais. Os valores representam somente 5% do montante pago ao Palmeiras, campeão da mesma competição no masculino. A equipe paulista faturou 10 milhões de reais pelo título diante do Flamengo no último sábado, 28.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A primeira edição feminina do torneio ocorreu em 2022 e nem o campeão, Corinthians, nem o segundo colocado, Grêmio, receberam valores pelas posições. A não premiação da competição para a modalidade era uma das grandes reivindicações dos clubes e das jogadoras à entidade.

O pix das Supercampeãs veio aí! ✅ Premiação? Temos! As vencedoras da #SupercopaFeminina vão receber o valor de 500 mil reais, e quem fica com a segunda colocação receberá 300 mil. pic.twitter.com/CEadk2hY2c — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) February 2, 2023

Vale destacar que a premiação masculina contou com financiamento também da Conmebol, a entidade que regulamenta o futebol na América do Sul. Dos 10 milhões de reais, cerca de 5 milhões foram cedidos pela confederação sul-americana.

A Supercopa feminina começa no dia 4 de fevereiro, com a partida entre Internacional e Athletico Paranaense, no estádio Beira-Rio, às 18h45 (de Brasília).

Ao todo, oito clubes disputam o troféu e a premiação: Corinthians, Internacional, Real Brasília, Flamengo, Atlético-MG, Ceará, Athletico-PR e Avaí/Kindermann. Elas na Área preparou um mini guia do torneio; confira.