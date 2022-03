Semifinais da Champions League feminina estão definidas; veja jogos

Na tarde desta quinta-feira, 31, Lyon e Wolfsburg venceram seus jogos e garantiram vaga nas semifinais da Champions League feminina para enfrentar os já classificados Barcelona e Paris Saint-Germain. Os jogos das semifinais estão marcadas para os dias 23 e 30 de abril, e serão transmitido pelo streaming DAZN.

Jogando no Volkswagen Arena, na Alemanha, o Wolfsburg venceu o Arsenal por 2 a 0 com gols de Roord, aos 9 minutos do primeiro tempo, Williamson (contra), aos 22 do segundo. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1. Agora, a equipe alemã visita o Barcelona, no dia 23 de abril, pelo jogo de ida das semifinais.

Já o Lyon derrotou a Juventus por 3 a 1, no Parc Olympique Lyonnais, na França. No primeiro jogo das quartas de final, a equipe italiana saiu na frente por 2 a 1, mas tomou a virada na volta. Com isso, teremos clássico francês nas semifinais: o Lyon enfrentará o Paris Saint-Germain, também no dia 23 de abril.

Atual campeão do torneio, o Barcelona de Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo, bateu o recorde de público da história do futebol feminino na quarta-feira, 30, com mais de 91.553 torcedores no Camp Nou, e deixou o rival Real Madrid para trás, após triunfar por 5 a 2. León, Bonmati, Pina, Putellas e Hansen foram as autoras dos gols.

Já o PSG se classificou para as semis mesmo empatando na prorrogação por 2 a 2, contra o Bayern de Munique, já que tinham vantagem por terem vencido o primeiro confronto por 2 a 1.

Melhores campanhas:

As duas primeiras semifinalistas, aliás, são as únicas equipes com campanha de 100% na fase de grupos da competição. Barcelona e Paris Saint-Germain se classificaram como líderes dos grupos C e B, respectivamente, com 18 pontos em 6 jogos.

Artilheiras:

A atacante alemã Tabea Wassmuth, de 25 anos, parece não ter sentido o peso de estrear na Liga dos Campeões. Artilheira da competição no seu primeiro ano no Wolfsburg, ela já marcou nove gols no torneio. Logo atrás, a espanhola eleita melhor jogadora do mundo no prêmio The Best, Alexia Putellas, aparece com oito gols pelo Barcelona.

Por sua vez, o Lyon – maior vencedor da competição, com sete títulos – tem a brasileira Catarina Macario como uma das destaques. Ela é artilheira do time francês no torneio, com cinco gols, seguido pela estrela Ada Hagerberg.

Confira como ficam as partidas das semifinais:

Jogos de Ida – 23 de abril

Barcelona x Wolfsburg

Lyon x Paris Saint-Germain

Jogos de volta – 30 de abril

Wolfsburg x Barcelona

Paris Saint-Germain x Lyon

