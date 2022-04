Sem Marta, seleção tem disputa acirrada no ataque para Copa América

Faltando quase três meses para o início da Copa América Feminina, em julho, na Colômbia, a técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sundhage, terá uma boa dor de cabeça para definir os nomes das titulares no ataque. Sem poder contar com Marta, que é dúvida para a competição por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo, os dois amistosos de preparação neste mês de abril, diante de Espanha e Hungria, promoveram mudanças no setor.

Contra as espanholas, Geyse foi a autora do gol no empate por 1 a 1 em Alicante. Já na vitória desta segunda-feira, 11, contra a Hungria, Gabi Nunes, duas vezes, e Bia Zaneratto sacramentaram o triunfo. O blog Elas na Área separou os números das atacantes que disputam uma vaga no ataque da seleção.

Geyse (Madrid CFF)

Foi titular nos dois amistosos de preparação. A atacante que gosta de explorar as jogadas de velocidade foi bastante acionada no primeiro jogo e marcou o gol de empate contra a seleção espanhola. Atua desde 2019 anos no Madrid CFF e é a atual artilheira do campeonato nacional, com 20 gols marcados em 24 jogos, uma média de 0,83.

Gabi Nunes (Madrid CFF)

Parceira de equipe no clube espanhol e na seleção, a paulista de 25 anos entrou no segundo tempo contra a Espanha e foi titular no último jogo, quando fez boa partida. Abriu o placar em bola que sobrou na grande área e fez o terceiro em cruzamento de cabeça. Pelo Madrid CFF, a jogadora tem oito gols marcados em 26 jogos na temporada, além de cinco assistências.

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Figurinha conhecida da seleção brasileira – disputou as Copas de 2011, 2015 e 2019 – a jogadora retornou ao alviverde no início do ano vindo do clube chinês Wuhan Xinjiyuan. Pelo Palmeiras balançou as redes em três ocasiões em sete jogos, além de duas assistências. Zaneratto voltou a ser convocada para as partidas de abril após um longo período longe da seleção – não por opção, mas pelas restrições da quarentena de Covid-19 imposta pelo governo chinês. A última aparição dela havia sido para os Jogos de Tóquio, em agosto do ano passado.

A atacante saiu do banco nos dois jogos, contra Espanha e Hungria, ambas no lugar de Geyse. Marcou o segundo gol da seleção brasileira contra a seleção Hungria em um belo chute de canhota.

Debinha (North Carolina Courage)

A atacante de 30 anos também é nome recorrente nas listas de Pia. Pelo North Carolina Courage, dos Estados Unidos, onde atua há cinco temporadas, fez apenas um jogo pelo clube este ano. Em 2021, marcou seis gols em 23 jogos. Já pela seleção foram 16 jogos e nove gols.

Kerolin (North Caroline Courage)

Com 22 anos, Kerolin se destacou na conquista na conquista do Torneio Internacional de Manaus, em dezembro do ano passado pela seleção brasileira. Foi a artilheira do torneio, com quatro gols marcados. No início do ano, trocou o espanhol Madrid pelo North Carolina Courage.

Gabi Portilho (Cortinthians)

A atacante destaque corintiana foi convocada pela primeira vez para a seleção após o corte de Marta. Autora de dois gols em cinco jogos pela equipe paulista neste ano, ela ganhou as primeiras oportunidades na seleção.

