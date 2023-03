Sem Debinha e com três novidades, Pia convoca seleção para Finalíssima

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta segunda-feira, 20, a lista com as 26 jogadoras convocadas para os dois importantes jogos da seleção brasileira na Data Fifa de abril. No dia 6, o Brasil encara a Inglaterra, atual campeã da Euro, pela Finalíssima. Já no dia 11, a seleção faz amistoso com a Alemanha.

As principais ausências da lista em relação às últimas convocações, são a goleira Lorena, a zagueira Tainara e as atacantes Debinha e Ludmila. Todas se recuperam de lesão. Ludmila rompeu o ligamento do joelho e é desfalque certo para a Copa do Mundo que começa em julho.

Por conta disso, a técnica sueca chamou novos nomes, como a goleira do Santos, Camila, e as meias Aline e Ingryd, ambas da Ferroviária. Destaque entre as convocadas é a meia Duda Sampaio, que se recuperou de uma entorse no tornozelo. A veterana Marta segue firme no elenco, aos 37 anos.



Confira a lista completa das atletas da #SeleçãoFeminina convocadas para a Data FIFA de abril. Vamos com tudo! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/uwk433lRQM — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 20, 2023

Confira a lista das jogadoras convocadas:

Goleiras

Letícia Izidora (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila (Santos)

Defensoras

Kathellen (Real Madrid-ESP)

Lauren (Madrid CFF-ESP)

Antônia (Levante-ESP)

Rafaelle (Arsenal-ING)

Fernanda Palermo (São Paulo)

Tamires (Corinthians)

Tarciane (Corinthians)

Yasmim (Corinthians)

Bruninha (Gothan-EUA)

Meias

Gabi Portilho (Corinthians)

Ana Vitória (Benfica-POR)

Duda Sampaio (Corinthians)

Duda Francelino (Flamengo)

Aline Gomes (Ferroviária)

Adriana (Orlando Pride-EUA)

Ary Borges (Racing Louisville-EUA)

Kerolin (North Carolina Courage-EUA)

Ingryd (Ferroviária)

Atacantes

Nycole (Benfica-POR)

Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP)

Geyse (Barcelona-ESP)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Marta (Orlando Pride-EUA)