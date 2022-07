Seleção feminina vence o Uruguai e se mantém 100% na Copa América

A seleção brasileira feminina venceu a sua segunda partida na Copa América. Nesta terça-feira, 12, o Brasil fez 3 a 0 no Uruguai, em confronto no estádio Centenário de Armênia, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Os gols da partida foram marcados pela meia Adriana, duas vezes, e pela atacante Debinha.

Com seis pontos, a equipe dirigida por Pia Sundhage lidera o grupo B, agora com sete gols marcados e nenhum sofrido em duas partidas. O país também tem a artilheira do torneio: Adriana, autora de quatro gols.

A próxima partida acontecerá somente na segunda-feira, 18, diante da Venezuela, no mesmo palco, às 18h (de Brasília).

