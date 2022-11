Seleção feminina vence amistoso contra o Canadá por 2 a 1

A seleção brasileira feminina venceu o Canadá por 2 a 1, com um gol no final da partida, nesta terça-feira, 15, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023. Na Neo Química Arena, em São Paulo, Bia Zaneratto marcou para o Brasil, ainda no primeiro tempo, a canadense Lawrence empatou o jogo no segundo tempo e Ana Vitória desempatou já nos acréscimos.

VITÓRIA DA SELEÇÃO FEMININA! 💚💛 Bia Zaneratto e Ana Vitória (ou Gabi Nunes 😅) marcaram os gols do Brasil no último amistoso de 2022! Muito obrigada pela torcida e apoio de todos! Seguimos juntas por mais no ano que vem! 🇧🇷 pic.twitter.com/w36hrRvq53 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 15, 2022

A seleção entrou em campo em busca da revanche, já que na última sexta-feira, 11, as duas equipes se se enfrentaram, na Vila Belmiro e as canadenses levaram a melhor pelo placar de 2 a 1, quebrando a invencibilidade de dez jogos sem perder da equipe da técnica Pia Sundhage.

O início da partida foi marcado por grande pressão brasileira em cima do Canadá, com destaque para a jogadora Kerolin, responsável por dar a assistência para o gol de Bia Zaneratto no primeiro tempo. Kerolin veio pelo meio, deu uma pedalada e tocou para Bia, que bateu cruzado no canto do gol e balançou as redes.

Já no segundo tempo, as canadenses voltaram do vestiário melhor organizadas, com marcação forte, dando trabalho para a equipe brasileira. O empate veio depois de pênalti pela esquerda da área, Lawrence igualou o placar. Contudo, a seleção brasileira conseguiu dar um gás no final da partida e virou o jogo já no acréscimos com um gol de Ana Vitória, após uma cobrança de escanteio.

Este foi o último amistoso da seleção feminina neste ano. O Brasil, campeão da Copa América neste ano, fecha a temporada 2022 e se prepara para disputa a Copa do Mundo em 2023.

