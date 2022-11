Seleção feminina perde para o Canadá em amistoso preparatório na Vila

SANTOS – A seleção brasileira perdeu a invencibilidade de dez jogos nesta sexta-feira, 11. A equipe comandada por Pia Sundhage foi derrotada por 2 a 1 pelo Canadá, na Vila Belmiro, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo: Zadorsky e Adriana Leon, para as visitantes, enquanto Debinha descontou para o Brasil.

Este foi o primeiro compromisso contra as canadenses. Na próxima terça-feira, 15, no mesmo horário, os rivais voltam a se encontrar, mas, desta vez, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O início de jogo foi marcado pelos dois times estudando. Aos 14 minutos, o Brasil chegou pela primeira vez, com a volante Ary Borges. A atacante Bia Zaneratto cruzou e viu a companheira de Palmeiras finalizar de longe, exigindo defesa de Sheridan.

Depois dessa chance, superioridade canadense. Aos 21 minutos, a lateral Lawrence cobrou escanteio na medida para Zadorsky cabecear para o fundo do gol, sem chance de defesa para a goleira Lorena.

Sete minutos depois, o Canadá repediu a dose. Também pelo lado esquerdo e em bola parada, Christine Sinclair desviou a bola, que sobrou para Leon finalizar de primeira e marcar o segundo da equipe.

O Brasil esboçou reação aos 32 minutos, com um gol de Debinha, aproveitando boa jogada individual de Kerolin. A atacante finalizou sem dificuldades, cara a cara com Sheridan.

No segundo tempo, os técnicos promoveram substituições. O Canadá voltou com duas trocas: Carle no lugar de St-Georges e Huitema na vaga de Viens. A primeira grande chance veio com Bia Zaneratto, em cobrança de falta aos 9, por cima do gol.

Com dificuldades para criar, as melhores oportunidades saíram, principalmente, em tentativas de fora da área, com Ary Borges, Ludmila e nos insistentes cruzamentos na área. Debinha criava as melhores jogadas.

Durante todo o jogo, pouco mais de 3000 torcedores presentes tentaram empurrar a equipe, que brecava na falta de criatividade. Nos acréscimos, Lacasse quase ampliou para as canadenses.

Essa foi a primeira derrota após uma série de dez vitórias consecutivas contabilizando amistosos e a Copa América Feminina. Recentemente, o país havia vencido a África do Sul, duas vezes, a Noruega e a Itália.

