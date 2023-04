Seleção feminina perde Finalíssima, nos pênaltis, para a Inglaterra

A seleção brasileira feminina mostrou poder de reação, mas caiu diante da seleção inglesa na Finalíssima. As atuais campeãs da Eurocopa levaram a melhor nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quinta-feira, 6. no icônico estádio de Wembley, em Londres, que estava lotado.

O gol do triunfo inglês foi marcado por Ella Toone abriu o placar para as inglesas ainda no primeiro tempo e Andressa empatou para o Brasil nos acréscimos.

A taça da Finalíssima, partida que coloca frente a frente as atuais campeãs da Copa Sul-Americana e da Eurocopa, entrou em campo nas mãos das lendárias jogadoras Formiga e Jill Scoott.

Com a presença do atacante Richarlison, da seleção brasileira e do Tottenham, na arquibancada, o público de 83.132 pessoas em Wembley se tornou o segundo maior da seleção inglesa feminina no estádio. O atual recorde é de 87.192 pessoas pela final da Euro ano passado.

Fechado com as #GuerreirasDoBrasil! 🇧🇷 Aquela energia em busca do gol de empate! 💛🐦 📸 @CopaAmerica pic.twitter.com/6z7exMxjLZ — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 6, 2023

Sem a goleira Lorena à disposição – a atleta do Grêmio passou por uma cirurgia para tratar de uma lesão no joelho e está fora da Copa do Mundo -, Pia escalou a arqueira Lelê, do Corinthians, que teve trabalho logo no início da partida, em chute de Lucy Bronze.

Continua após a publicidade

Sendo mais efetivo no ataque, a Inglaterra abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa. A jogada do gol teve origem na bonita tabela entre Lucy Bronze e Georgia Stanway pelo lado direito do campo brasileiro. A camisa 10 da equipe, Ella Toone, recebeu livre na pequena área para chutar direto para dentro do gol.

A equipe inglesa ainda ampliou cinco minutos depois, em lance invalidado corretamente pela bandeira que viu impedimento de Lauren James no lance. Após o gol, a seleção brasileira tentou criar mais jogadas e assustou com chute de Tamires.

Mas foram as donas da casa que seguiram pressionando e obrigando a goleira Lelê defender o gol.

Na volta da segunda do intervalo, Pia desfez o esquema com três zagueiras, tirando Lauren e dando vez à meia Andressa. Bia Zaneratto também foi substituída para o lugar de Adriana.

As mudanças feitas por Pia fizeram o Brasil se lançar mais ao ataque em busca do gol, primeiro com chute de Andressa e em bela tentativa de Geyse, aos 13 minutos, salvo por Earps. Aos 47 minutos, Andressa Alves aproveitou sobra da goleira Earps e chutou para o gol, empatando para a seleção brasileira e levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, Tamires e Rafaelle desperdiçaram as cobranças para a seleção brasileira, enquanto as inglesas converteram quatro cobranças. Ao fim, 4 a 2 para as donas da casa e festa em Wembley.