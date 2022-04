Seleção feminina empata com a Espanha em primeiro teste sem Marta

A seleção brasileira feminina empatou nesta quinta-feira, 7, com a Espanha, no estádio José Rico Pérez, em Alicante, sudoeste da Espanha. A partida que terminou 1 a 1 foi o primeiro teste da equipe dirigida pela técnica sueca Pia Sundhage desde o anúncio da lesão de Marta, cortada dos amistosos devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Em jogo disputado, a atacante Alexia Putellas, do Barcelona, eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa, abriu o placar com uma bonita cobrança de falta. A atacante Geyse empatou para a seleção ainda na primeira etapa.

O Brasil volta a campo na segunda-feira, 11, às 15h30 (de Brasília), desta vez contra a Hungria, na Pinatar Arena, no segundo amistoso internacional da seleção na preparação para a Copa América.

O destaque da partida foi a boa atuação da goleira Lorena, do Grêmio, que impediu que a seleção espanhola ampliasse a diferença. Enquanto isso, o Brasil passou a explorar os contra-ataques, principalmente com as atacantes Geysa e Duda.

Aos 38 minutos da primeira etapa, a camisa 18, Geyse, recebeu dentro da área e mesmo marcada por duas jogadoras, empurrou para o gol.

Sem a referência de Marta dentro da área, o elenco apostou em jogadas rápidas e em contra-ataque, mas pecou na tomada de decisão na frente do gol. Nos minutos finais do jogo, a seleção espanhola buscou o gol da vitória. A zagueira Antonia ainda evitou o que seria o triunfo dos donos da casa.

EM BUSCA DE MAIS UMA TAÇA! 🏆 🇧🇷 Essas são as nossas adversárias na fase de grupos da Copa América de Futebol Feminino 2022! A bola começa a rolar no dia 08 de julho! 👊 pic.twitter.com/37kSwPvu8n — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 7, 2022

O amistoso faz parte de uma série de jogos do Brasil em preparação para a Copa América de julho, na Colômbia, principal competição do ano. As três melhores campanhas da competição se classificarão para o Mundial ano que vem.

Ainda nesta quinta-feira, foram definindo os confrontos da Copa América que começa no dia 8 de julho, na Colômbia. A seleção brasileira ocupa o grupo B e irá enfrentar Peru, Venezuela, Argentina e Uruguai, nesta fase da competição.

