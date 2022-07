Seleção fecha primeira fase com nova goleada e enfrenta Paraguai na semi

A seleção brasileira feminina encerrou a primeira fase da Copa América com mais uma goleada, desta vez de 6 a 0 sob a seleção peruana, no estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, na noite desta quinta-feira, 21. Agora o Brasil enfrentará o Paraguai, em partida válida pela semifinal da competição, na próxima terça-feira, 26, às 21h (de Brasília), no estádio Afonso López, em Bucaramanga.

Líder do Grupo B com 12 pontos, o Brasil tem quatro vitórias em quatro jogos, com 17 gols marcados, dentre eles cinco são da artilheira da seleção Adriana, e nenhum sofrido. Já a equipe peruana acabou terminou na lanterna da chave, sem nenhum ponto ou gol marcado e com 18 sofridos.

A brasileira Adriana Leal é a artilheira do campeonato com cinco gols, seguida pela companheira Debinha, com quatro. A equatoriana Navely Bolaños aparece na sequência, com dois gols.

Com gols do trio de Duda’s (Duda, Duda Sampaio e Duda Santos), Geyse, Fê Palermo e Adriana, a equipe da técnica Pia Sundhage avançou na competição com 100% de aproveitamento e a comandante aproveitou para dar descanso à algumas titulares que estavam com desgaste físico como, Bia Zaneratto, Debinha, Tamires, Antonia e Tainara, além de testar uma nova formação, já que geralmente entra em campo com um 4-4-2, desta vez escalou o time no 3-4-3.

Agora a concentração da seleção brasileira está totalmente voltada ao jogo contra o Paraguai pela semifinal. Caso avance à final, a equipe garante automaticamente vaga na Copa do Mundo de 2023 e nas Olimpíadas de Paris, em 2024. A anfitriã Colômbia e a Argentina fazem a outra semifinal, na segunda-feira, 25, às 21h.

