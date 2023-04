No último teste antes do início da Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina venceu a Alemanha por 2 a 1, no estádio Max-Morlock-Stadion, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, nesta terça-feira, 11. O placar foi construído na primeira etapa, com gols de Tamires e um golaço de Ary Borges.

A partida, acompanhada por mais de 32.587 pessoas no estádio, mostrou bastante personalidade e solidez da seleção comandada por Pia Sundhage que na última quinta-feira havia perdido nos pênaltis a Finalíssima para a Inglaterra.

O Brasil abriu o placar diante das alemãs logo aos 10 minutos de bola rolando. Lateral do Corinthians, Tamires aproveitou rebote na grande área e chutou para dentro do gol, após tentativa de Gabi Nunes.

Mostrando bastante criatividade, principalmente com Geyse e Ary Borges pelas laterais, o Brasil mostrou poder ofensivo. As alemãs, por sua vez, passaram a pressionar, primeiro com chute de Lea Schuller, depois com escanteio cobrado por Alexandra Popp.

Aos 37 minutos, a seleção brasileira ampliou com Ary Borges. A atacante ex-Palmeiras acertou um belo chute cruzado na cobrança de escanteio ensaiada com Kerolin.

Na segunda etapa, a seleção continuou buscando o gol, mas também cedeu mais espaços. Após diversas tentativas que pararam na defesa brasileira, a Alemanha descontou o placar aos 46 minutos. A goleira Letícia espalmou tentiva de Lea Schuller, mas a atacante Julie Brand balançou as redes no rebote.

Apesar do susto, uma importante vitória antes do início da Copa do Mundo, que será disputada na Austrália e Nova Zelândia entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. O Brasil está no grupo F ao lado de França, Jamaica e Panamá. Já as alemãs fazem parte do grupo H, com Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos.